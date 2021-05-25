В Катав-Ивановском районе ограничили движение на участке трассы

Причиной изменения схемы движения стало разрушение мостовой опоры

На автодороге Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское ввели временное ограничение на движение транспорта на участке с 13 по 20 км.

«Запрещено движение грузовых транспортных средств с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн. Движение других транспортных средств организовано по одной полосе через мост реки Сим в районе 19 км + 609 м», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Причина изменения схемы движения — разрушение мостовой опоры. Ограничение введено Министерством дорожного хозяйства и транспорта региона до устранения разрушения.

Областная ГИБДД сообщает о необходимости повышенного внимания водителей, снижения скорости движения на участке с 19 по 20 км. Просадка дорожного полотна на мосту достигает 0,3 метра.

Напомним, что начался ремонт путепровода через автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» на 1858 км (рядом с п. Саргазы). Движение транспорта по мосту в связи с этим закроют до 20 сентября 2021 года.

В управлении также уточнили, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке км 37 — км 47 (в районе села Миасское Красноармейского района) также действуют ограничения для транспорта в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Ремонт дороги на этом участке продлится до 20 октября 2021 года.