В Катав‑Ивановском районе машину унесло течением реки

Автомобильный мост разрушен из‑за разлива

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В селе Александровка Челябинской области из-за разлива реки Юрюзани повредило единственный мост, ведущий в поселение. Мужчина, попытавшийся преодолеть поток на «Ниве», чуть не утонул, рассказали в редакции газеты «Авангард».

Бетонные плиты и насыпь переправы были разрушены потоком реки. Жители села пожаловались, что из-за обрушения моста невозможно отправиться в больницу, воспользоваться скорой помощью или съездить в магазин.

«Вчера мой отец еще проскочил в город, чтобы обеспечить себя жизненно необходимым инсулином. Дорога была сложной, ну ничего, не первый раз. Объехал. Сегодня утром он поехал обратно в Александровку, так как там его ждет хозяйство в виде поголовья кур, корова и теленок», — рассказала читательница газеты «Авангард».

Однако «Нива» мужчины, пытавшегося заехать в поселок, застряла в размытом песке и «поплыла» вместе с течением Юрюзани. Мужчина не пострадал и самостоятельно смог выбраться из машины. Утонувший автомобиль достали с помощью спецтехники, ему потребуется ремонт.