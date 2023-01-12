В Катав-Ивановском районе ищут перевозчика на сельские маршруты

Там ликвидировали муниципальное автобусное предприятие

С 1 января в Катав-Ивановском районе перестали ходить автобусы из районного центра до некоторых поселений. Местные жители в социальных сетях негодуют по этому поводу, ведь сельские маршруты для многих — единственный способ добраться до Катав-Ивановска. Теперь же больница, аптеки, соцзащита и другие важные для селян организации стали труднодоступными. Что в ответ на это говорят в городской администрации, выяснял корреспондент ИА «Первое областное».

В жалобе из соцсетей речь идет о маршрутах до Шарлаша, Бедярыша и Верх-Катавки. Также упоминаются рейсы до Вязовой и Сатки,

«Выходные дни закончились, а вопрос с маршрутами так и не решён. Мой отец до места работы каждый день добирался на этом автобусе, сейчас он вынужден добираться до работы на перекладных, а порой и на такси за сумасшедшие деньги», — пишет автор поста.

В пресс-службе администрации района сообщили, что с 1 января этого года была прекращена деятельность МООО «Катав-Ивановское АТП», поэтому несколько пассажирских рейсов прекратили свою работу. Власти района заявляют, что эти неудобства временные: профильное управление уже проводит переговоры с потенциальными перевозчиками, которые работают на территории муниципалитета.

«В январе 2023 года в соответствии с законодательством будет проведен конкурс по отбору перевозчика на право получения свидетельств на осуществление перевозок пассажиров и багажа по данным маршрутам», — отметили в администрации.

Корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации района уточнили, что по сельским маршрутам (до Верх-Катавки, Бедярыша и Шарлаша) идет подготовка документов. Аукцион по поиску перевозчика планируют объявить на следующей неделе, а о начале возобновления перевозок сообщат дополнительно. Что касается рейсов до Вязовой и Сатки, то они относятся к компетенции области.