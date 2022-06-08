В Катав-Ивановском районе дополнительно направили 15 млн рублей на газификацию домов

Средства удалось получить от подрядчика по строительству досугового центра, который сорвал сроки сдачи объекта

В Катав-Ивановском районе бюджет пополнился более чем на 15 млн рублей. Деньги поступили по гарантийным обязательствам из-за упущенных сроков строительства культурно-досугового центра «Маяк». В администрации района Первому областному информагентству рассказали, куда направят полученные деньги и когда запустят новое учреждение культуры.

«Районный бюджет пополнился на 15 млн 119 тысяч рублей, согласно требованию об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, в связи с ненадлежащим исполнением ООО „Смарт„ (ПАО „Сбербанк России„ — гарант) подрядных работ по строительству объекта „Культурно-досуговый центр „Маяк“», — пояснили в администрации района.

Депутаты уже распределили средства: почти 700 тысяч пополнят резервный фонд района, а остальные — 14,5 млн — направят на газификацию.

В Катав-Ивановске проведут газ на 9 улицах, в Юрюзани — на 13 улицах и переулках. Более 5 млн рублей направят на софинансирование строительства газопровода к селу Орловка.

Культурно-досуговый центр «Маяк» должны были запустить еще в 2021 году. Старое здание клуба стало аварийным после землетрясения в 2018 году.

В 2020 году на месте старого клуба началось строительство нового досугового центра, но подрядчик ООО «Смарт» упустил сроки завершения работ.

Теперь в администрации района отыграли другой аукцион, на днях будет подписание контракта на завершение строительства. По итогам аукциона победителем признана компания ООО «ЭнергоИнжиниринг». Стоимость работ — 34 млн рублей, в 2023 году новое здание — центр должен начать работу.



Напомним, Катав-Ивановский район в 2022 году — в тройке лидеров по объему газификации среди муниципалитетов Челябинской области.