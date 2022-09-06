В Катав-Ивановском районе более 500 домов смогут подключиться к газу

Завершено строительство трех объектов газоснабжения

В Катав-Ивановском районе более 500 частных домов получили возможность подключения к газу. Завершилось строительство газораспределительных сетей — готовы два объекта в Катав-Ивановске и один в Юрюзани. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе администрации района.

В Катав-Ивановске построили 7,3 км, к газу могут подключиться 295 домовладений на восьми улицах. Стоимость работ составила боле 16,5 миллиона рублей. В Юрюзани газ подвели к 81 дому на трех улицах, всего 5,3 км сетей. На проведение работ потратили 15,7 миллиона рублей.

Также завершили строительство газопровода высокого давления к селу Орловка и выполнили работы по газоснабжению жилых домов. Стоимость проекта составила почти 33,7 миллиона рублей, проложили 17,8 км газораспределительных сетей. Голубое топливо появится в 205 домах.

«Мы понимаем, что после земельных работ необходимо благоустройство. Это полномочия городских властей. Конечно, с себя ответственность не снимаем и готовы помогать с финансированием», — прокомментировал глава района Николай Шиманович.

В 2023 году планируется завершить работы на еще трех объектах газоснабжения в микрорайонах Колышкино, Башлес и Сосновка.

Напомним, в селе Булзи Каслинского района недавно завершили строительство газопровода длиной 11,5 км. Теперь могут быть газифицированы 298 жилых домов на девяти сельских улицах.

На сегодня уровень газификации Челябинской области составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%.

В 2022 году выделен миллиард рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 км.