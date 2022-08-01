В Катав-Ивановске установят камеры видеонаблюдения перед контейнерными площадками

Это позволит установить организаторов несанкционированных свалок вокруг мусорных баков

Администрация Катав-Ивановска предупредила горожан, что устанавливает видеокамеры возле контейнерных площадок. Наблюдение позволит установить тех, кто складирует небытовой мусор вокруг мусорных баков. В городской администрации напомнили, какие штрафы грозят тем, кто вывозит к площадкам для ТБО строительные отходы, ветки и мебель.

В городе действуют 52 контейнерные площадки для твердых бытовых отходов.

«У каждой контейнерной площадки есть два отсека: с контейнерами и без них. Отсек с контейнерами предназначен для временного размещения отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам. Отсек без контейнеров — для временного складирования крупногабаритных отходов. Но на территории всех контейнерных площадок и около них жители прилегающих домовладений складывают иные отходы: обломки бетона, битый кирпич, мешки с цементом и штукатуркой, покрышки автомобильных колес, ветки, шифер, рубероид, старые деревянные конструкции, бревна, доски, листы фанеры, ДСП, сорняки, сухую траву и прочее», — рассказали в администрации города.

Местные власти напомнили, что за организацию несанкционированных свалок могут оштрафовать до полумиллиона рублей.

Крупногабаритный мусор нужно либо вывозить на полигон, либо заключать договор с подрядчиком по вывозу отходов.

Напомним, камеры видеонаблюдения возле мусорных контейнеров установили в Южноуральске. Повод — заваленные небытовыми отходами контейнерные площадки.