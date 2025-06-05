В Катав‑Ивановске целый вечер искали в лесу двух школьниц

Девочки позвонили в службу «112» и сказали, что заблудились

В Катав-Ивановске в среду, 4 июня, искали двух школьниц 12 и 13 лет, которые позвонили в службу «112» и сказали, что потерялись в лесу в районе Запань. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на поиски немедленно отправились представители ведомства, спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда и полиции.

«Дети находились на мобильной связи, объясняли, что кругом крапива, они не могут пройти. При этом собственный домашний адрес не называли», — говорят в МЧС.

При проведении поисковых мероприятий с помощью технических средств сотрудники полиции установили нахождение девочек: они были дома.

Теперь родителям «потеряшек» предстоит серьезный разговор с правоохранителями.