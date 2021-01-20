В Катав-Ивановске разразился скандал из-за свалок строительного мусора на природе

В лесную зону и на берег местного водоема вывезли остатки бывшего клуба «Маяк»

Жители Катав-Ивановска завалили соцсети и редакции СМИ фотографиями со стихийными свалками. На снимках груды строительного мусора: лом бетона, неликвидное дерево. Кучи жители обнаружили в лесу, на берегу пруда и на пустыре.

Строительный мусор образовался в результате сноса старого клуба «Маяк» в микрорайоне Запрудовка. Как рассказали в администрации Катав-Ивановского района, ветхое строение не выдержало тряски, на нем образовалась трещина. Заниматься творчеством в помещении стало опасно. Решено было от него отказаться. Демонтаж объекта 5 января начал московский подрядчик. На месте бывшего очага культуры к концу 2021 года появится новое здание, в котором смогут заниматься творчеством запрудовцы.

Появлению нового клуба жители, конечно, рады и с нетерпением его ждут. Но тот факт, что остатки старого здания теперь будут покоиться на излюбленных горожанами местах для отдыха, их сильно обеспокоил.

Как удалось выяснить Первому областному информагентству, вывоз строительного мусора на берег пруда и в лесной массив по дороге в микрорайон Запань был согласован с местной администрацией.

«Отсыпка строительным ломом бетона, образовавшимся в связи с демонтажом старого здания клуба „Маяк“, территории у пруда в районе дома № 8 по улице Кирпичной в Катав-Ивановске осуществлялась подрядной организацией, приступившей к строительству нового здания клуба в Запрудовке, по согласованию с главой города Иваном Норко с целью укрепления берега водоема», — рассказал Степан Дорофеев, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Катав-Ивановского района.

Выяснилось, что об этом сами катав-ивановцы не раз просили главу и устно, и письменно. Спикер также отметил, что деревянный лом, о котором написали жители, был отделен от общей массы и вывезен подрядчиком с берега водоема.

«В лесном массиве возле дороги в микрорайон Запань осуществляется отсыпка аналогичным материалом частной территории, оформленной под строительство производственного объекта. Инициатором подсыпки этой местности стал владелец данной территории», — добавил Дорофеев.

На историю обратил внимание и Общероссийский народный фронт. Активисты пообщались с жителями, выяснили, что по этому поводу уже был организован сбор, на котором кроме горожан также присутствовали представители администрации и полиции.

«Естественно в смету заложена сумма на утилизацию строительного мусора, и немаленькая. А заказчик дает добро на то, что весь строительный мусор подрядчик раскидает в черте города. Одним из таких мест оказалась береговая зона в районе улиц Пушкина и Кирпичной, второй заваленный участок — Запань. Третий — пустырь, относительно которого есть официальный запрет, так как отсыпка здесь может вызвать затопление прилегающих улиц и проезжей части», — рассказала жительница Катав-Ивановска Венера Лукманова.

Представители ОНФ, ознакомившись с проблемой, направили запрос в Министерство экологии Челябинской области. Общественников и жителей, в частности, интересует, почему для отсыпки берега мэрия выбрала именно строительный лом.

«По данному факту начата проверка, специалисты фиксируют нарушения. После проведения всех необходимых мероприятий будет возбуждено административное дело, виновные будут привлечены к ответственности», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В Администрации Катав-Ивановского района также заверили, что дальнейшего вывоза строительного мусора с объекта на указанные территории производиться не будет.