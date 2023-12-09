В Катав-Ивановске открыли мемориальный комплекс в честь погибших в боях местных жителей

Памятник установили на Центральном кладбище

Накануне, 8 декабря, в Катав-Ивановске Челябинской области открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и СВО. Монумент разместили на Центральном кладбище. Несмотря на сильные морозы, на торжественное открытие собралось большое количество людей — семьи погибших героев и авторы мемориала. Об этом сообщила местная газета «Авангард».

Торжественное открытие мемориала состоялось накануне Дня Героев Отечества, который отмечается сегодня, 9 декабря. На мраморных плитах увековечили имена тех, кто до последнего вздоха защищал свою Родину в боях.

Участие в создании мемориала принимали неравнодушные местные жители. Оказывала помощь и администрация Катав-Ивановского района.