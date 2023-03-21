В Катав-Ивановске началось возведение ФОКа с бассейном за полмиллиарда рублей

На стройплощадку пригнали технику и привезли вагончики для рабочих

В Катав-Ивановске началось анонсированное в феврале строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили ИА «Первое областное» в администрации муниципалитета. Объект планируют сдать к 2025 году, там смогут тренироваться и заниматься плаванием одновременно более 200 горожан.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что контракт на возведение ФОКа получила фирма «Хатман Групп» из Подмосковья. Подрядчик построит объект за 505,3 млн рублей.

ФОК возведут на участке рядом с библиотекой, детским садом, администрацией района и кинотеатром. По проекту спорткомплекс представляет собой два здания разной этажности. Одно — с универсальным игровым залом 42 × 24 м, другое — с плавательным бассейном с 25-метровыми дорожками. Обе части комплекса будут строить одновременно. Общая площадь — чуть более 5 тыс. квадратных метров.

Собственно в ФОКе обустроят административный блок, зал аэробики, тренажерный зал, зал общей физической подготовки для занятий с использованием тренажеров и снарядов для развития силы и выносливости, раздевалки, душевые, санузлы. За смену тренировки смогут посещать до 150 горожан. В здании с бассейном оборудуют также ванну для обучения плаванию детей 7–14 лет, тренажерный зал, раздевалки, душевые комнаты, туалеты. Вместимость в смену — 68 человек.

ФОК строится по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который во время посещения города в 2019 году обратил внимание, что это одна из немногих территорий региона, где до сих пор нет современных условий для занятий спортом.