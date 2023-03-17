В Катав-Ивановске 18 уволенным работникам не выплатили при увольнении более 750 тысяч рублей

Зарплату не перечислили при расторжении договоров

В Катав-Ивановске 28 февраля были уволены 18 сотрудников автотранспортного предприятия, при этом с ними не произвели окончательный расчет. Сумма задолженности по зарплате составила более 750 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о компании МООО «Катав-Ивановское АТП». Прокуратура передала в суд заявления о выдаче приказов о взыскании с фирмы задолженности.

Кроме того, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 УК РФ.