В Катав-Ивановске открыли новое здание пострадавшего от землетрясения Дома культуры

В торжественной церемонии принял участие Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 11 октября, прибыл в Катав-Ивановск, где открыл новое здание культурно-досугового центра «Маяк» в микрорайоне Запрудовка. Старый ДК вывели из эксплуатации после землетрясения 2018 года, так что около четырех тысяч жителей оставались без организованного культурного досуга, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В новом здании обустроили зрительный зал с эстрадой на 102 места, гостиную на 40 мест для торжественных приемов, кружковые помещения для занятий прикладным творчеством и для музыкальных коллективов, хореографический зал. На прилегающей территории — спорткомплекс с хоккейным кортом и волейбольной площадкой.

«Я помню картинку старого здания. Оно пострадало от землетрясения, вы обратились за помощью. Я очень рад, что наша совместная идея реализована. Мы уже обсудили, как усилить коллективы, купить дополнительное музыкальное оборудование. В прошлом году рядом были организованы спортивные площадки. Принято решение в технических помещениях организовать раздевалки. Так ДК „Маяк“ будет выполнять еще и спортивные функции, станет настоящим местом притяжения для Запрудовки», — обратился Текслер к собравшимся Катав-Ивановцам.

Ранее губернатор совершил незапланированную поездку в Юрюзань, где устроил разнос за срыв модернизации местной системы теплоснабжения. Также он поставил задачу газифицировать юрюзанскую школу № 3 и решить проблему с электричеством. Кроме того, Алексей Текслер обратил внимание на дороги в городе, взяв их ремонт под личный контроль.