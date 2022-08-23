Алексей Текслер осмотрел ход реконструкции госпиталя XIX века в Каслях

Глава региона поручил подумать, как привлечь в город туристов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки в Касли посетил место реставрации старинного особняка, где планируют разместить краеведческий музей.

Построенный в 1810 году дом признан объектом культурного наследия федерального значения. До 2006 года в нем размещалось хирургическое отделение районной больницы. Алексей Текслер в 2020 году поручал разработать проект реставрации дома, в прошлом году дом был включен в нацпроект «Культура».

Сейчас здание выглядит плачевно: выщербленные стены, отсутствуют пол и окна, колонны на входе ободраны до кирпича. Строителям предстоит преобразить бывший госпиталь к концу 2023 года.

Губернатор отметил, что ограничиваться только строительными работами нельзя.

«Несмотря на все перспективы, Касли пока не работают как город-музей. Вот замечательное, очень красивое здание, которое может стать точкой притяжения для туристов. Но помимо реставрации нужно позаботиться о благоустройстве: тротуары, озеленение. Подумайте над тем, чтобы здание было украшено каслинским литьем», — обратился Текслер к подрядчику и главе района Игорю Колычеву.

Губернатор также посоветовал предусмотреть какие-то активности для туристов. Например, дать им возможность поучаствовать в процессе создания каслинского литья — подобно тому, как позволяют участвовать в создании гравюр на металле златоустовские мастера.