В Каслях подрядчик вывез главную городскую елку и игрушки к ней с территории свалки

Глава города рассказала, что предприниматель недостаточно проконтролировал своих работников

Праздничная ель, которую установили в Каслях перед новогодними праздниками, оказалась на свалке, но после того, как на это обратили внимание журналисты медиахолдинга «Первый областной», дерево утилизировали должным образом.

Об этом в разговоре с нашим информагентством заявила глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина. Накануне корреспондент сообщал, что заметил на территории местной несанкционированной свалки «останки» лесной гостьи прямо вместе с игрушками, которые были сделаны юными горожанами.

«Подрядчик у нас регулярный. Я работаю шестой год, и он постоянно ставил елку. Никогда таких казусов не было. В этот раз при демонтаже он заболел, находился в больнице и, видимо, не проконтролировал своих работников. Вместо перевозки дерева на утилизацию они свалили ее целиком вместе с игрушками на свалку. Свалка хоть и нерабочая, но в летнее время мы ее часто посещаем, потому что там бывают возгорания. Зимой же она не горит, я езжу туда раз в месяц, поэтому и не увидела там елку», — сказала Екатерина Васенина.

Мэр города добавила, что ее заместитель, отвечающий за работу по муниципальным контрактам, после звонка корреспондента информагентства связался с подрядчиком (ИП Андреев). Предпринимателя предупредили, что за такой вывоз дерева он может быть привлечен к административной ответственности.

Вечером того же дня елку вместе с игрушками убрали со свалки и утилизировали должным образом. По словам градоначальницы, дерево должны были вывезти с площадки, где оно было установлено, а затем распилить: часть ели идет в качестве деловой древесины, а ветки по соглашению с регоператором вывозят на утилизацию.

Спиленные ветки и игрушки, украшавшие главную праздничную ель Каслей, обнаружили на этой неделе на территории незаконной свалки. Местные жители назвали неуважительным такое отношение к труду ребят, делавших украшения для дерева, да и сами игрушки с обилием мишуры и пластмассовых деталей могли нанести вред экологии.