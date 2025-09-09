Каслинское городское отделение судебных приставов приостановило работу трех углевыжигательных печей на заводе по производству древесного угля. На производстве грубо нарушалось природоохранное и санитарное законодательство, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Исполнительные действия были предприняты в рамках иска прокуратуры, поданного после проверки, которая выявила отсутствие необходимых журналов и договоров на обращение с отходами, а также недостаточную подготовку сотрудников в области экологии.
Печи, являющиеся источниками загрязнения, были признаны опасными для здоровья местных жителей. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете на эксплуатацию печей, и судебные приставы немедленно исполнили это решение, составив акт об остановке работы.
Регулярные проверки будут проводиться для контроля за выполнением судебного постановления.