В Каслях остановлены опасные печи, где выжигали уголь

Производство работало без необходимых документов

Каслинское городское отделение судебных приставов приостановило работу трех углевыжигательных печей на заводе по производству древесного угля. На производстве грубо нарушалось природоохранное и санитарное законодательство, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Исполнительные действия были предприняты в рамках иска прокуратуры, поданного после проверки, которая выявила отсутствие необходимых журналов и договоров на обращение с отходами, а также недостаточную подготовку сотрудников в области экологии.

Печи, являющиеся источниками загрязнения, были признаны опасными для здоровья местных жителей. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете на эксплуатацию печей, и судебные приставы немедленно исполнили это решение, составив акт об остановке работы.

Регулярные проверки будут проводиться для контроля за выполнением судебного постановления.