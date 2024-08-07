В Каслях обновили школу, автовокзал и музей

Работы по реконструкции социально значимых объектов оценил Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спонтанно заехал в Касли. Здесь он проконтролировал реновацию нескольких важных для горожан объектов. Общеобразовательное учреждение, ремонтируемый автовокзал и краеведческий музей стали завершающими точками рабочей поездки губернатора на северо-запад области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время одного из визитов Алексея Текслера в муниципалитет губернатор поручил отремонтировать аварийное здание. На сегодня реконструкция каслинской школы № 25 завершилась: здесь возвели новый пристрой, что увеличит численность классов, появилась современная котельная, закуплено новое оборудование для пищеблока, обновлены кабинеты, установлена новая мебель и интерактивные доски. Также облагородили и территорию вокруг школы: заасфальтировали дорожки, установили детскую площадку и добавили зеленых насаждений. Уже 1 сентября обновленная школа примет учащихся.

Заодно губернатор оценил реконструкцию местного автовокзала. Старое здание, с которого долгое время отправлялись автобусы, было расположено в неудобном для каслинцев месте. Новый автовокзал учитывает все замечания горожан. Сейчас все основные работы завершены и ведется благоустройство прилегающей территории.

Завершающей точкой посещения губернатора стал Каслинский краеведческий музей. Напомним, его открыли в феврале 2024 года: здание начала XIX века, которое занял музей, полностью реконструировали по поручению Алексея Текслера. За полгода работы его посетили уже 19 тысяч человек.