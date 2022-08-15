В Каслях прокуратура выявила нарушения со стороны ООО «Строительный коммунальный сервис» при использовании водных объектов. Организация, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению, незаконно брала воду из озера Аракуль и сбрасывала стоки в другой водоем. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что у организации не был заключен договор водопользования, разрешающий забор ресурсов из озера Аракуль. Кроме того, по данным прокуратуры, компания сбрасывала сточные воды в озеро Силач, а также при эксплуатации очистных сооружений допустила их сброс на земельный участок.
Директору ООО «Строительный коммунальный сервис» внесено представление, по результатам которого приняты меры к устранению нарушений. Возбуждены административные дела о самовольном занятии водного объекта и несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
«Министерством экологии Челябинской области на должностное лицо наложены штрафы на общую сумму 20 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что жителя Миасса оштрафуют за сброс навоза и отходов на пустыре.
В конце июня министерство экологии Челябинской области зафиксировало сброс отходов птицефабрики в реку Течу.