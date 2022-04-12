В Каслинском заводе отлили чугунную скульптуру «Космонавт»

Миниатюру высотой 13 сантиметров хотят превратить в памятник

Каслинский завод архитектурно-художественного литья отметил День космонавтики выпуском новой скульптуры под названием «Космонавт», сообщили в пресс-службе «Мечела». В будущем ее хотят увеличить до полноценного монумента покорителям космоса.

Автором модели для каслинской новинки стала московский скульптор, член Союза художников России Наталья Муромская, которая в свою очередь вдохновлялась одной из работ дизайнера Людмилы Норсоян — шелкового платка на тему космоса с изображением планет и крохотных фигурок космонавтов. К слову, несколько лет назад Людмила Норсоян была на Каслинском заводе, в результате чего на свет появилась серия платков с изображением каслинского литья.

Скульптура «Космонавт» представляет собой стилизованную человеческую фигурку в космическом скафандре, которая как бы парит над подставкой в виде полусферы, символизирующей Землю. На заводе отмечают, что несмотря на размер в 13 сантиметров, скульптура обладает монументальностью, что позволяет увеличить ее до размеров памятника.

«В ближайшее время мы намерены приложить все усилия для превращения нашего „Космонавта“ в монумент, посвященный покорителям космоса», — отметил генеральный директор Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимир Киселев.