В Каслинском районе жители сообщили о мусорном коллапсе

Регоператор привлек дополнительную технику после вмешательства министерства экологии

В поселке Береговой Каслинского района больше недели не вывозится мусор. Об этом сообщили жители поселка в соцсетях. Люди пожаловались, что оплачивают услугу, которая не выполняется. Пока жители Берегового стараются привлечь внимание общественности к мусорному коллапсу в отдельно взятом поселке, администрация Каслинского района пожаловалась региональному оператору по обращению с отходами ООО «Спецсервис» на некачественное предоставление услуги.

«Муниципальный контракт на сбор и вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов) с территории Каслинского района по результатам торгов заключён между министерством экологии Челябинской области и региональным оператором ООО «Спецсервис». Обслуживание контейнерных площадок входит в полномочия муниципальной власти, а вывозом мусора по договору занимается ООО «Спецсервис», — прокомментировали в пресс-службе Каслинского района.

Однако оказалось, что мусора за летний период в районе стало больше, и контейнеров не хватает. Об этом сообщает министерство экологии Челябинской области.

«Для решения вопросов, связанных с обеспечением своевременного вывоза ТКО на территории Каслинского района, министерством экологии Челябинской области проведено совещание с участием представителей администрации Каслинского района и регионального оператора по обращению с ТКО (ООО „Спецсервис“). В настоящее время исполнителем пересмотрена логистика вывоза ТКО на территории Каслинского муниципального района и привлечена дополнительная техника», — прокомментировали в Минэкологии региона.

Напомним, в Челябинской области достроили мусоросортировочный комплекс. Запуск объекта запланирован в январе 2022 года. Производственная мощность полигона — 175 тысяч тонн в год.

Автор: София Поромова