В Каслинском районе простятся с погибшим на Украине офицером ВКС РФ

Организацию похорон и траурной церемонии берет на себя администрация муниципалитета

В среду, 23 марта, в Каслях пройдет церемония прощания с Владимиром Бардиным. Военный летчик, капитан Бардин погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Каслинского района.



«Администрация Каслинского муниципального района, собрание депутатов Каслинского муниципального района выражают искренние соболезнование семье и близким Владимира Владимировича Бардина, героически погибшего при выполнении специальной операции на территории Украины. Прощание с В. Бардиным состоится 23 марта в 11:00 в ДК им. И. М. Захарова, там же состоится православный обряд отпевания», — говорится в сообщении местных властей.

По данным пресс-службы, местные власти взяли на себя все организационные вопросы, включая поминальный обед. Однако в администрации предупреждают, что из-за вероятных транспортных накладок время и дата прощания с Владимиром Бардиным могут быть перенесены.

На сегодня официально подтвержден факт гибели на Украине 20 военнослужащих из Челябинской области, пятеро из них — офицеры.