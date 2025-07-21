В Каслинском районе открыли современную детскую площадку

Благодаря поддержке губернатора в деревне Григорьевке появился долгожданный спортивно-игровой комплекс

В деревне Григорьевке, которая расположена в Каслинском районе, торжественно открыли новую спортивную площадку для детей. По этому случаю в поселении организовали веселый праздник, сообщает правительство региона.

Новая площадка подходит для игр и занятий спортом. Здесь установили спортивный комплекс, игровой городок с качелями и каруселями, песочницу для малышей и даже инновационный «умный комплекс» для развития мелкой моторики и логического мышления. Все это расположено на безопасном антитравматическом покрытии.

«Совсем недавно на этом месте был пустырь, а теперь — современная площадка. Мы благодарны губернатору региона Алексею Леонидовичу Текслеру за поддержку и возможность участия в программе комплексного развития сельских территорий. Именно благодаря его содействию этот важный социальный проект стал реальностью», — заявила глава Григорьевского сельского поселения Ирина Верчинова.

К празднику школьники вместе с профессиональными кулинарами испекли для односельчан огромный шоколадный торт с вишневой начинкой. Торт украсили съедобными копиями тренажеров, установленных на площадке. Кстати, вишню для выпечки дети собрали сами в местных садах.