В Челябинской области у главы Каслинского района Игоря Колышева истекает срок полномочий. Конкурс на должность главы муниципалитета уже объявлен. Заявления для участия в конкурсе принимаются до 17 марта включительно. Сам конкурс назначен на 26 апреля. Об этом сообщает документ на сайте муниципального собрания депутатов.

Техническим секретарем конкурсной комиссии назначен Виталий Ершов. Нынешний глава Каслинского района Игорь Колышев руководит муниципалитетом с мая 2017 года.

«В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности, а также тестирования, выступления по вопросам, связанным с исполнением полномочий главы Каслинского муниципального района», — говорится документе.
Напомним, что единороссы Челябинской области избрали секретарями местных ячеек два десятка мэров.