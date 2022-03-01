В Каслинском районе объявили конкурс на пост главы

Заявления принимаются до 17 марта

«В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает зарегистрированных кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности, а также тестирования, выступления по вопросам, связанным с исполнением полномочий главы Каслинского муниципального района»,

— говорится документе.