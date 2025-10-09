В Каслях задержан дезертир, объявленный в розыск

Мужчина понес заявление на развод в городской суд, где и был опознан судебным приставом

В городе Касли сотрудница службы судебных приставов задержала военнослужащего, объявленного в розыск за дезертирство, когда тот попытался подать заявление на развод. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Инцидент произошел в здании мирового суда Каслинского района. Младший судебный пристав Екатерина Носова, находившаяся на посту, обратила внимание на мужчину, пришедшего для расторжения брака.

При регистрации посетителя прапорщик внутренней службы Носова установила, что его данные полностью совпадают с ориентировкой на разыскиваемого дезертира. Информация была немедленно передана в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ОМВД России по Каслинскому району подтвердили личность задержанного. По данным ведомства, мужчина был призван на военную службу по контракту в марте этого года, однако в августе самовольно покинул расположение своей военной части и с тех пор скрывался.

Подать заявление на развод ему не удалось, вместо этого задержанный был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.