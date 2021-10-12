В Карталинскую больницу поступили новый маммограф и три рентген-аппарата

Одна рентгенологическая установка — передвижная

В Карталы поступило новое диагностическое оборудование. В районной больнице начали работать на новом маммографе и рентген-аппаратах, один из которых представляет собой телеуправляемый комплекс. По данным районной администрации, он позволяет проводить рентгенографию, томографию и рентгеноскопию.

Один рентген-флюорограф был установлен в поликлинике. Рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс и передвижную рентгенологическую установку — в стационар на улице Борьбы. Как рассказали в больнице, телеуправляемый комплекс позволяет проводить рентгенографию, томографию и рентгеноскопию. Этот современный аппарат дает более низкую радиационную нагрузку. А передвижная рентгенустановка позволяет проводить исследования вне специализированного кабинета.

«Мы можем выполнять исследования тяжелобольным пациентам в любом отделении стационара, оборудование позволяет диагностировать объемные поражения лёгочной ткани у пациентов с заболеванием лёгких», — рассказала заместитель главного врача по лечебной части Карталинской больницы Ирина Плотникова.

Все аппараты уже используются в работе.