В Карталинском районе закончен капремонт школы, где жили погорельцы из Джабыка

Заодно в старом здании установили новое оборудование для уроков физики и химии

Школьники поселка Новокаолинового (Карталинский район) вышли на учебу в обновленную школу. Капитальный ремонт здесь был проведен впервые за 68 лет. Зато теперь в учреждении даже появились профильные классы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора Челябинской области.



Напомним, летом 2021 года новокаолиновская школа стала оргцентром по борьбе с разбушевавшимися на юге Челябинской области лесными пожарами. Именно сюда вывозили жителей поселков Джабык и Запасное, чьи дома уничтожил огонь, здесь же губернатор Алексей Текслер проводил заседания оперативного штаба. Тогда же, в июле 2021 года, Текслер дал поручение провести в старой школе капитальный ремонт.

Работы проходили с проблемами: когда глава региона навестил Новокаолиновый в конце лета 2022 года, выяснилось, что сроки ремонта сорваны, местные власти и подрядчик тогда объяснили это подорожанием стройматериалов после введения антироссийских санкций. Окончание ремонта серьезно сдвинулось к концу 2022 года, но в январе 2023-го школа наконец приняла учеников.

По данным пресс-службы главы региона, в здании отремонтированы система отопления, кровля, фасад, пищеблок, заменены окна и двери, закуплено лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, информатики и географии, приобретены новая мебель, интерактивные доски и проекторы.

Кроме того, для школы закупили оборудование для геологического и туристического кружков, хоккейную экипировку, лыжи, шахматы и конструкторы, оборудовали системы наружного освещения и видеонаблюдения.

«Я благодарен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за решение, которое он принял, посмотрев на эту школу во время летних пожаров 2021 года. Дал задание разработать проект, найти подрядчика, и теперь мы имеем новую современную школу», — отметил, открывая школу, глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Как сообщало Первое областное информагентство, в Челябинской области действует федеральная программа модернизации и ремонта школ, работы в Новокаолиновом при активном участии региона проходили именно в рамках этого проекта.

«Необходимо вести плановую работу по включению школьных зданий, требующих капитальных ремонтов, в федеральную программу. Чтобы наряду с новыми объектами все наши школы также приобретали современный вид и отвечали всем современным требованиям, которые предъявляются к организации учебного процесса и его безопасности», — заявлял ранее Алексей Текслер.