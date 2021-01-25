В Карталинском районе введен противопожарный режим

Решение принято в связи с участившимися пожарами

В Карталинском районе Челябинской области введен противопожарный режим. Решение приняли по итогам заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Заседание провели из-за роста пожаров на территории района. Только в 2021 году произошло уже 12 возгораний.

«Наибольшее количество пожаров произошло на территории Еленинского (3 пожара), Анненского (2 пожара), Мичуринского (2 пожара) сельских поселений. Горели жилые дома, автомобили, бани. Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки и газового оборудования, умышленный поджог», — сообщили в пресс-службе Карталинского района.

Добавим, что принято решение об организации пожарного пункта в Еленинском сельском поселении.