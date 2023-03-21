В Карталинском районе впервые за 70 лет капитально отремонтировали амбулаторию

В учреждении уже начали прием пациентов

В селе Анненском Карталинского района завершили капремонт врачебной амбулатории. Медпункт, обслуживающий 2,4 тысячи пациентов, не обновлялся 70 лет. Ремонт шел полтора года, все это время персонал ютился в помещениях местной администрации, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В амбулатории заменили входную группу, крышу, окна, двери, полы, потолок, сантехнику, а также отопление, канализацию, водопровод и электропроводку. В здании обновили внутреннюю отделку, кафель, линолеум. Также установлена сигнализация, внутренние и уличные камеры видеонаблюдения.

«Раньше воры дверь могли взломать, пока мы на вызовах. Сейчас все под охраной. Также в кабинетах было прохладно, а с новой отопительной системой и окнами с тройным стеклопакетом вместо двойного стало теплее. Все сделано хорошо, мы очень довольны», — рассказал заведующий амбулаторией Валерий Попов.

Сейчас на объекте завершают наружные работы, но это не мешает приему пациентов.