В Карталинском районе представили нового руководителя отдела полиции

Подполковник Николай Меньшенин ранее 12 лет занимался раскрытием преступлений

В Карталинском районе и Локомотивном городском округе назначили нового руководителя Межмуниципального отдела МВД. Им стал подполковник полиции Николай Меньшенин. Кирилл Черепенькин, возглавлявший ранее межмуниципальный отдел полиции, получил повышение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Николая Меньшенина личному составу представил начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Михаил Скоков.



Новый руководитель имеет большой опыт оперативной работы. Он начал службу в ОМВД России по Брединскому району, 12 лет занимался раскрытием преступлений.



«Карталинский район граничит с Республикой Казахстан, что накладывает особую ответственность на полицейских при выполнении поставленных задач. Перед полицией и исполнительной властью стоят единые задачи, направленные на создание благоприятных условий для жизни граждан и процветания города и района», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в марте в Миассе сменился главный полицейский. Временно исполняющим обязанности главы ОМВД города назначили Марата Хайруллина.

