В Карталинском районе на пожаре в многоквартирном доме погибла 75‑летняя женщина

В Запасном выясняют причину возгорания

В поселке Запасный Карталинского района в двухэтажном многоквартирном доме 17 февраля произошел пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшей 75-летней женщины. На месте сейчас идет проливка здания, а с жителями работают местные власти и прокурор города Карталы. Причины пожара выясняются, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром на центральный пункт пожарной связи Карталинского гарнизона поступило сообщение о пожаре в жилом доме. До прибытия спасателей из соседнего поселка Елининка из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

Пожар в доме коридорного типа чреват скрытым горением: огонь с большой скоростью распространяется по «пустотам», увеличивая площадь пожара.

Тушили пожар подразделения ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» и Карталинского пожарно-спасательного отряда. В общей сложности на тушение было задействовано пять автоцистерн и 17 человек личного состава, воду возили из соседнего поселка Новокаолиновый. Для проливки пустотных строительных конструкций был задействован пожарный поезд станции Карталы.

«Пожар локализован на площади 120 квадратных метров. Во время тушения обнаружена погибшая женщина, 1947 года рождения. Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории. Сейчас с жильцами дома работают местные власти и прокурор. Селянам окажут поддержку в восстановлении документов, представят временное жилье.



Напомним, летом 2021 года в поселках Запасное и Джабык из-за природного пожара пострадали жилые дома. Взамен сгоревшего селянам построили новое жилье и выплатили компенсации.