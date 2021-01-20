В Карталинском районе местные жители строят тюбинговую трассу

В поселке Великопетровка любители зимних забав подали заявку на грант губернатора

Предприниматели из Великопетровки инициировали благоустройство части поселка. Поддерживает начинания местных жителей и глава поселения Юрий Мосенз. Он пояснил, что спуск оборудуется с холма, расположенного в поселке.



«С Сергеем Клементьевым у нас была такая мечта детства. Правда, тогда мы с этого холма спускались на лыжах. Мы выросли, мечта — осталась», — рассказывает Юрий Мосенз.

Со временем детей в поселке стало меньше, спуск зарос бурьяном и кустарником. Неравнодушные жители привлекли технику, расчистили место. В планах предприимчивых великопетровцев привлечь средства на оборудование спуска.

