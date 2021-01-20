Предприниматели из Великопетровки инициировали благоустройство части поселка. Поддерживает начинания местных жителей и глава поселения Юрий Мосенз. Он пояснил, что спуск оборудуется с холма, расположенного в поселке.
«С Сергеем Клементьевым у нас была такая мечта детства. Правда, тогда мы с этого холма спускались на лыжах. Мы выросли, мечта — осталась», — рассказывает Юрий Мосенз.
Со временем детей в поселке стало меньше, спуск зарос бурьяном и кустарником. Неравнодушные жители привлекли технику, расчистили место. В планах предприимчивых великопетровцев привлечь средства на оборудование спуска.
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