В Карталинском районе лисы выходят на улицы сел и деревень

В Россельхознадзоре жителей предупреждают о случаях бешенства в регионе

Сообщения об этом приходят на фоне новостей о новых случаях бешенства в разных районах области. Жители Карталинского района сообщили в соцсетях о лисах, которые стали выходить на улицы сел и деревень. Одновременно с этим региональный Россельхознадзор распространил информацию об участившихся случаях бешенства в Челябинской области.

Фото одной из лисиц, замеченной на улице Сосновой в селе Анненском, разместила в паблике «Подслушано Анненское» местная жительница Юлия Панова. Об аналогичных случаях на улицах Молодежной и Зеленой в комментариях под фотографией сообщают и другие жители села.

Вместе с тем управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям предупреждает южноуральцев об участившихся случаях бешенства. В течение марта было отмечено 14 случаев этого заболевания: у восьми собак, пяти лис и одной кошки.

«География возникновения бешенства разнообразна: Сосновский, Кунашакский, Агаповский, Карталинский, Троицкий, Миасский, Брединский, Красноармейский, Коркинский, Нагайбакский, Верхнеуральский районы», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 24 случая заражения бешенством в 23 населенных пунктах. Там по распоряжению губернатора объявлен карантин. Для сравнения: за тот же период 2021 года в Челябинской области было отмечено 23 случая бешенства в 23 населенных пунктах.

О том, как лисиц прививают от бешенства в Национальном парке «Зигальга», читайте здесь.