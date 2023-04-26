В Карталинском районе ко Дню Победы высадят 8,5 тысячи молодых сосен

Акция «Сад памяти» запланирована на территории пострадавшего от огня в 2021 году Джабыкского лесничества

В Челябинской области стартовал лесовосстановительный сезон. Одна из ближайших крупных акций — массовая высадка саженцев в Джабыкском лесничестве и на территории Карагайского бора, где два года назад бушевали лесные пожары. Подробности Первому областному информагентству рассказал первый заместитель начальника регионального ГУ лесами Валерий Нигматуллин.



Валерий Нигматуллин напоминает, что в России с 2000 года проходит акция «Сад памяти», цель которой — высадка 27 миллионов различных деревьев в память о павших в боях Великой Отечественной войны советских солдатах и офицерах. В Челябинской области мероприятия пройдут 28 апреля — в Джабыкском лесничестве и 12 мая — в Челябинском городском бору. Под Джабыком запланирована высадка 8,5 тысячи саженцев сосны.

По словам Валерия Нигматуллина, такие проекты — и дань памяти защитникам Отечества, и одновременно серьезная помощь лесному фонду региона. Напомним, в 2021 году леса Карталинского района и соседних муниципалитетов серьезно пострадали от ландшафтных пожаров, тогда же огонь уничтожил несколько десятков домов в поселках Джабык и Запасное. Поэтому сейчас управление лесами уделяет особое внимание посадкам на юге Челябинской области.

«С 2022 года 20 процентов лесных культур у нас высаживается с закрытой корневой системой. Благодаря этому работы по восстановлению лесов возможны не только весной, но и в течение всего года. Сеянцев на гектар требуется почти втрое меньше — не более 2,4 тысячи. Все сеянцы у нас свои, от местных лесопользователей. А в Карталинском районе построена теплица, и там будут закладываться новые сеянцы, планируем выйти на 500 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой», — рассказал чиновник.