В Карталинском районе дом, в котором погибла бабушка на пожаре, был аварийным

Жильцы готовились к расселению этим летом

В Карталинском районе в поселке Запасный 17 февраля произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибла 75-летняя женщина. Глава Еленинского поселения, в которое входит поселок Запасный, Татьяна Костик рассказала информагентству «Первое областное», что сгоревший двухэтажный дом был признан аварийным, а жильцы ждали расселения уже летом 2022 года. Теперь процедуру ускорят.

В поселке Запасный на улице Центральной два многоквартирных дома считались аварийными, а их жильцы ждали расселения уже летом 2022 года. Произошедший в четверг, 17 февраля, трагический пожар в доме № 1 ускорит процесс предоставления жилья. Глава Еленинского поселения Татьяна Костик рассказала информационному агентству, как временно расселили жильцов обгоревшего дома.

«Сильно пострадали две квартиры в середине дома. Дом был коридорного типа с удобствами на улице. Жильцы крайних квартир эвакуировались самостоятельно. Многие семьи разошлись по родственникам, одной женщине дом представила компания „РЖД“, где работает ее сын. Одну семью мы временно разместили в квартире маневренного фонда в Еленинке», — рассказала Татьяна Костик.

По предварительным данным причиной пожара могла стать неисправность в электропроводке. В квартире, где жила погибшая бабушка, в качестве источника тепла жертва использовала электроплитку. Нагрузка на сеть могла вызвать короткое замыкание.

Татьяна Костик, которая летом 2021 года, участвовала в тушении природного пожара и ликвидации его последствий, благодарит спасателей и пожарных из Карталов, Еленинки и Фершампенуаза. Напомним, городская прокуратура взяла ситуацию по сегодняшнему пожару на контроль.