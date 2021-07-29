В Карталах жильцы многоквартирного дома остались без крыши над головой из‑за пожара

Люди пожаловались на затяжные ремонтные работы, вздувшиеся от воды полы и испорченное имущество

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Больше месяца назад пожар уничтожил кровлю многоквартирного дома по улице 2-й Стройучасток в Карталах. Жильцы, преимущественно пенсионеры, были вынуждены переехать к родственникам на время восстановительных работ. Местные жители жалуются, что ремонт крыши ведут слишком медленно, а сроки окончания работ им не называют. Об этом ИА «Первое областное» рассказали родственники женщины, проживавшей в пострадавшем доме.

Пожар в одноэтажном многоквартирном доме барачного типа 1947 года постройки произошел 17 июня. Люди уехали из жилища, после чего началось восстановление кровли и перекрытий. По словам Надежды Змейкиной, свекровь которой жила в этом доме до пожара, ремонтные работы едва ли сдвинулись с мертвой точки, хотя с момента ЧП прошло уже больше месяца.

По словам местных жителей, дом не обслуживает ни одна из управляющих компаний, из коммуникаций в нем — вода и центральное отопление. Люди считают, что восстановительные работы ведутся очень медленно: недавно привезли стройматериалы, чтобы перекрыть крышу. От дождей внутри квартир все отсырело, электропроводка пришла в негодность, полы и окна также повреждены. Кроме того, по словам карталинцев, провода отрывали мародеры.

«Все, что было сделано, это снесли полностью потолки, проводку, покрыли досками на потолке. Дожди разрушают все, что осталось. Разрушаются стены, пол от воды разбух», — рассказала Надежда Змейкина.

В администрации Карталинского района женщине ответили, что в связи с пожаром жильцам начали выплачивать материальную помощь за счет областного бюджета.

«На сегодняшний день средства выплачены уже 5 собственникам по 34 тысячи рублей. Потолочное перекрытие в многоквартирном доме было восстановлено за счет резервного фонда администрации района. В настоящее время идут работы по восстановлению кровли дома. Работы проводит СНОФ „Регоператор капитального ремонта МКД Челябинской области“», — пояснили в администрации Карталинского муниципального района.

Последствия пожара в доме записал на видео местный житель. Мужчина рассказал, как произошло ЧП и где находятся погорельцы.

«Загорелась крыша от сараев, которые загорелись от травы. Был сильный ветер, он перекинулся на крышу. Сгорели крыша, перекрытия. Всех жильцов выселили. Здесь три подъезда, в каждом — по четыре квартиры. Жильцы дома — 80 процентов пенсионеров. Только одна согласилась на предоставленное жилье — комнату в общежитии, остальные разъехались по родственникам и знакомым», — прокомментировал автор видео.

В администрации Карталинского района Надежде Змейкиной ответили, что согласно договору между СНОФ «Регоператор капитального ремонта имущества в МКД Челябинской области» и подрядной организацией все восстановительные работы должны быть завершены 28 августа 2021 года.

На запрос редакции ИА «Первое областное» в пресс-службе регоператора ответили, что по данному дому от 21 июля заключен договор с подрядчиком ООО «ТЕМА». Завершить работы по графику должны до 1 сентября 2021 года.

«Проектной документацией предусмотрены следующие работы: восстановление кирпичной кладки опорных столбиков и карниза; восстановление вентиляции (устройство вентиляционных коробов из оцинкованной стали); полное восстановление несущих деревянных элементов кровли; монтаж покрытия кровли из металлочерепицы „Монтеррей“; утепление чердачного перекрытия», — сообщили в пресс-службе СНОФ «РО капительного ремонта МКД Челябинской области».

На сегодня подрядчики восстановили кирпичную кладку карниза и приступили к реконструкции кровли: выставили стойки, ведется монтаж по установке стропильных ног и прогонов.