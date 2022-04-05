В Карталах восстановили движение по автодороге после размытия

На месте продолжают дежурить спасатели

Движение по автомобильной дороге в Карталинском районе, через которую произошел перелив, восстановлено. Об этом утром 5 апреля корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Дорога восстановлена, движение по ней осуществляется в штатном режиме»,— сообщили в ведомстве.

При этом на месте продолжают дежурить спасатели, поскольку уровень воды снова может подняться.

Напомним, ЧП произошло в минувшую субботу. Из-за обильного таяния снега река Нижний Тогузак разлилась через автодорогу, соединяющую село Великопетровка и деревню Горную. Попасть в деревню возможно было только обходными путями. Благодаря оперативно принятым мерам уровень воды заметно снизился уже на следующий день, 3 апреля. В понедельник вода полностью отступила, однако дорога оставалась закрытой для движения транспорта.