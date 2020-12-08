Прокуратура заинтересовалась разрушенной крышей в одном из домов Карталов

В ведомстве организовали проверку, которая выявила нарушения со стороны администрации.

В апреле 2020 года в одном из многоквартирных домов в Карталах произошло частичное разрушение кровли. Жители даже жаловались, что крышу не ремонтировали очень давно, а после её разрушения и вовсе никакие работы не производились — об этом написала одна из местных газет.

После публикации свою проверку начала карталинская прокуратура. В ведомстве выяснили, что у дома отсутствует управляющей компании.

«В ходе проверки установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления многоквартирным домом, в этой связи управление многоквартирным домом фактически не осуществлялось», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По закону, если жители по какой-то причине не определились с методом управления домом, за них это должна сделать администрация через объявление конкурса. В ходе проверки выяснилось, что мэрия этой работы не провела.

В настоящее время главе Карталинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений. Поэтому жителям лишь остаётся надеяться, что в скором времени их дом обретёт управляющую компанию, которая отремонтируtт разрушающуюся крышу.