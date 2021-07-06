В Карталах установили более двух тысяч умных фонарей

Освещение заменили на 200 городских улицах

В Карталах Челябинской области установили более двух тысяч умных фонарей на 200 городских улицах. Они будут не только освещать улицы с комфортом для горожан, но и экономить средства городского бюджета, рассказали в компании «Ростелеком», которая стала интегратором и инвестором проекта.

«Умные фонари установлены в центре и на окраинах Карталинского городского поселения, в городском сквере, на автодорогах, внутриквартальных территориях. Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более 1,3 миллиона киловатт-часов в течение семи лет его реализации»,— прокомментировал глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин.

Модернизация системы освещения в Карталах предусматривает не только замену старых светильников на новые, но и установку 31 пункта управления наружным освещением с автоматической системой учета потребления энергии. При необходимости управлять осветительным комплексом можно будет удаленно.

Умные фонари способны выдерживать температуры в диапазоне от −60 до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Кроме того, светильники могут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.