В Карталах суд обязал власти ограничить доступ к заброшенному детскому саду

Собственником здания является администрация района

Прокуратура Карталов подала в суд на местные власти с требованием ограничить доступ в заброшенное опасное здание в поселке Ольховка. Пресс-служба регионального надзорного ведомства сообщает, что несколько лет здание начальной школы — детского сада пустует, суд обязал районную администрацию удовлетворить требования гособвинителя.

В прокуратуру Карталов обратились граждане с просьбой проверить законность свободного доступа в опасное заброшенное здание в поселке Ольховка. Строение, которое раньше использовали под начальную школу — детский сад, пустует несколько лет. В ведомстве посчитали объект потенциально опасным.

«Прокурором главе Карталинского района внесено представление об устранении нарушений закона, однако нарушения устранены не были», — пояснили в ведомстве.

После этого Карталинский городской прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию района обязанность ограничить доступ к нежилому зданию. Судом требования прокурора удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Напомним, этой весной в Агаповском районе два подростка погибли под завалами разрушенных заброшенных зданий.13-летнего школьника придавило бетонными плитами в поселке Первомайском. Мальчик играл в заброшенном помещении овощехранилища. В тот же день погиб 17-летний юноша в поселке Озерном. Он работал на разборе аварийного здания, бетонные перекрытия рухнули на юношу во время работ. Обстоятельствами произошедшего занимается Следственный комитет.

В Челябинске на заброшенной стройке на подростка упала бетонная плита.

Прокуратура организовала проверку по данным делам, в районах стали ликвидировать заброшенные строения.