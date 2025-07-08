В Карталах прокладывают новый трубопровод до очистных сооружений

Город избавится от аварий и засоров на сетях

В Карталах приступили к масштабному капитальному ремонту трубопровода от канализационно-насосной станции № 25 до городских очистных сооружений. Работы стартовали по программе «Большой ремонт 74», чтобы снизить количество аварий на сетях и повысить качество коммунальных услуг для горожан. Когда завершат ремонт и что еще в планах, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Капремонт начался в этом году, сейчас объект выполнен на 30%. Рабочие уже укладывают трубопроводы в землю. К очистным будет вести трубопровод «в две нитки», то есть сразу две трубы, по которым пойдут стоки, длина каждой — 2 километра.

«Данный объект социально значимый, и в связи с этим он попал в программу „Большой ремонт 74“. С целью увеличения надежности системы прокладываются два напорных канализационных коллектора, по которым стекаются все сточные воды города Карталы на очистные сооружения. Вторая нитка нужна, чтобы переключаться на время ремонтных и аварийных работ», — рассказал начальник управления инженерной инфраструктуры министерства ЖКХ Челябинской области Павел Брянский.

Новый трубопровод — необходимость для начала работ на очистных сооружениях. Как рассказал глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, сегодня все аварии на сетях устраняются оперативно и жители города не догадываются, в каком состоянии канализация. После укладки трубопроводов у города в планах и другой масштабный ремонт.

«У меня есть мечта заменить старые, еще начала 50‑х годов, очистные сооружения на новые, современные. Это огромная необходимость для нашего города. Три года назад, после приезда губернатора Алексея Текслера, работы сдвинулись с мертвой точки, губернатор выделил 30 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. Сегодня проект находится на экспертизе, то есть уже полностью готов. Но перед постройкой новых сооружений необходимо заменить все подводящие коммуникации. Такая программа, как „Большой ремонт 74“, подарила нам возможность реально улучшить жизненные условия наших горожан», — подчеркнул Анатолий Вдовин.

Новый трубопровод до очистных заработает до конца 2025 года.