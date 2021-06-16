В Карталах появится первый официальный пляж

Планы по его обустройству сейчас обсуждают в администрации города

Администрация Карталов намерена обустроить городской пляж. Он будет первым и единственным в городе. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» помощник главы Карталинского района Георгий Белоусов, в планах мэрии — подготовка программы и определение финансирования.

По мнению главы Карталов Анатолия Вдовина, идеальным для оборудованного пляжа будет место справа от моста, который ведет в Полтавку по ходу движения из города.

«На место выезжали глава города, председатель Собрания депутатов, заместители. В планах подготовка программы, определение финансирования и строительство городского пляжа»,— сообщил Георгий Белоусов.

По его словам, на сегодняшний день в Карталах нет обустроенных мест для купания, однако в жаркую погоду горожане всё равно отправляются на водоемы.

Сроки начала строительства пляжа пока неизвестны.