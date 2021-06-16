Администрация Карталов намерена обустроить городской пляж. Он будет первым и единственным в городе. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» помощник главы Карталинского района Георгий Белоусов, в планах мэрии — подготовка программы и определение финансирования.
По мнению главы Карталов Анатолия Вдовина, идеальным для оборудованного пляжа будет место справа от моста, который ведет в Полтавку по ходу движения из города.
«На место выезжали глава города, председатель Собрания депутатов, заместители. В планах подготовка программы, определение финансирования и строительство городского пляжа»,— сообщил Георгий Белоусов.
По его словам, на сегодняшний день в Карталах нет обустроенных мест для купания, однако в жаркую погоду горожане всё равно отправляются на водоемы.
Сроки начала строительства пляжа пока неизвестны.