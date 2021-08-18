В Карталах построят новый корпус горбольницы

Там разместят четыре медицинских отделения

В Карталах построят новый корпус городской больницы. В нем разместятся сразу несколько отделений, сообщили накануне, 17 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

Строительство нового здания начнется на территории стационарного корпуса горбольницы, расположенной на улице Борьбы, в 2022 году. Руководство планирует строить там, где на данный момент находится вертолетная площадка для санитарной авиации. Саму площадку перенесут в другое место.

«Нам дан год на составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы. Соответственно, в 2022 году начнется строительство здания. Там будет размещено родильное отделение, детская поликлиника, женская консультация и гинекология», — рассказала главный врач больницы Ольга Губчик.

Деньги на строительство медучреждению выделят из федерального бюджета в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».