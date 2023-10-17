В Карталах построят больницу с роддомом

Также в районе возводят новые ФАПы

В этом году в Карталах Челябинской области начнут строить больницу, в которой разместятся родильное отделение и женская консультация. Проектно-сметная документация уже находится в разработке. Кроме того, в поселках Карталинского района построят три новых ФАПа. Об этом накануне рассказала главный врач районной больницы Ольга Губчик.

«Впереди у нас большое строительство — это больница на территории лечебного корпуса на улице Борьбы, 1. Там разместятся родительное отделение и гинекология. В этом году по плану у нас идет разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изыскательных работ. Первый этап должен быть завершен в ноябре»,— рассказала Ольга Губчик.

Кроме того, уже идет строительство новых ФАПов на территории поселков Некрасово, Красный Яр и Озерное. По словам главврача, конструкции уже возведены, вскоре начнутся внутренние работы и облагораживание территории.

Напомним, в 2025 году долгожданная больница появится в Миньяре Ашинского района. Там разместят взрослую и детскую поликлиники.