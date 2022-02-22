В Карталах полицейские помогли семье спастись из горящего дома

Правоохранители тушили пожар до приезда спасателей

В Карталах полицейские заметили сильное задымление в частном секторе по улице Кирова во время патрулирования. Стражи порядка поспешили на помощь семье, проживающей в доме, рассказали в пресс-службе полиции.

Старший сержант полиции Андрей Варенников и сержант Михаил Сергеев, прибыв на место происшествия, увидели объятый пламенем пристрой дома. В этот момент родственник хозяев жилища боролся с огнем.

«Внутри находились женщина и двое малолетних детей. Полицейские вывели их на улицу, посадили в патрульный автомобиль и, взяв лопаты, принялись тушить огонь, забрасывая его снегом, препятствуя его дальнейшему распространению до приезда пожарно-спасательного отряда», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Совместными усилиями полицейских и пожарных удалось избежать серьезных последствий. Жильцы дома не пострадали. За оказанную помощь полицейских панируют поощрить.