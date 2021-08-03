В карьер челябинского парка выпустили рыбу для борьбы с водорослями

Посетителей попросили не вылавливать молодняк

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В центральном карьере парка Гагарина разрослись водоросли. Чтобы бороться с ними, сотрудники парка выпустили в воду 145 кг рыбы — белого амура. Амура часто используют для очистки прудов: пресная рыба быстро поглощает водоросли и естественным путем улучшает состояние водоема.



Белого амура доставили в Челябинск из Троицка. Везли молодняк — 500 годовалых рыбешек, каждая весит 300 граммов. Во взрослом состоянии белый амур может достигать веса 1,5 килограмма.



До пополнения в карьере жили караси и ротаны, они не справлялись с водорослями, белых амуров привезли им на подмогу. Но чтобы «зарыбление» сработало, посетителей парка Гагарина убедительно просят воздержаться от рыбалки и не вылавливать белых амуров.

