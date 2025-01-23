В Карабашском округе избрали главу

Им стал Павел Титов

В Карабашском городском округе 23 января состоялись выборы главы. На очередном заседании Собрания депутатов народные избранники большинством голосов выбрали из двух кандидатов Павла Титова, сообщает сетевое издание «Карабашский рабочий online».

Павел Титов работает в округе с ноября 2024 года, был принят заместителем главы городского округа по финансам и экономике. Пришел в администрацию из регионального центра по адаптивным видам спорта, которым руководил. Прежде работал в Мурманске в органах исполнительной власти.

В должность Павел Титов вступит 27 января.