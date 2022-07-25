В Карабаше жителям аварийного жилья предоставят 50 квартир в новом доме

А в 2023 году расселят еще 96 семей

Жители Карабаша из аварийных домов уже этой осенью получат ключи от нового жилья. 50 квартир в двухподъездной секции к новому дому сдают в эксплуатацию в первом микрорайоне. В администрации округа рассказали о перспективах расселения нуждающихся. Например, в 2023 году многоквартирный дом достроят для 96 семей.

Секция из двух подъездов пристроена к южному торцу многоквартирного дома на улице 23-й годовщины Октября. В прошлом году в этот дом смогли переехать 90 семей из аварийного жилья. В новой секции жилье распределят среди 50 семей.

«В сентябре планируем вручать ключи и заключать договоры с горожанами. Пока в августе проведем процедуры оформления недвижимости. Нужно зарегистрировать квартиры в муниципальной собственности, поставить их на кадастровый учет. Жилье будет введено в эксплуатацию в ближайшее время», — пояснила начальник отдела по имущественным и жилищным отношениям администрации Карабашского городского округа Галина Коробова.

Она уточнила, что в городе продолжается строительство еще одного многоквартирного дома на 96 квартир. Он будет достроен в 2023 году.

«Также мэрия направила на рассмотрение в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на возведение еще одного дома на 91 квартиру. При положительном заключении в 2023 году начнется его строительство для нуждающихся»,

— уточнила она.



