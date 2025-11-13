В Карабаше программа «Большой ремонт 74» обеспечит теплом 30 домов и 2 детсада

Подрядчик обещает выполнить работы раньше срока

В Карабаше полным ходом идут работы по замене изношенных тепловых трасс в рамках региональной программы «Большой ремонт 74». Подрядчики планируют досрочно завершить все работы уже на следующей неделе, хотя по контракту сроки установлены до конца ноября.





Как сообщил глава Карабашского городского округа Павел Титов, в рамках программы заменят около 520 метров тепловых трасс, которые обеспечивают теплом 30 жилых домов и 3 социальных учреждения — детские сады №№ 1, 9 и здание МФЦ. Это позволит гарантировать бесперебойное тепло более чем для трех тысяч жителей города.





«Проблема теплосетей остра не только для нашего города, но и для области в целом. Очень важно, что правительство Челябинской области выделяет средства именно на наш город, ведь многие сети не ремонтировались долгие годы», — отметил Павел Титов.





Подрядчик Александр Барабанов уточнил, что работы ведутся одновременно на девяти участках. Старые трубы находились в крайне плохом состоянии, на некоторых участках происходили прорывы. Их меняют на современные предизолированные.





«У меня самая ответственная работа на объекте — я варю трубы под высоким давлением. Сварить нужно герметично, один раз и навсегда. Потому что, если где-то будет прорыв, особенно зимой, — это катастрофа», — поделился газоэлектросварщик Александр Сидоров.





На реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 20 миллионов рублей. Администрация Карабаша уже готовит документацию для модернизации объектов ЖКХ в следующем году.



