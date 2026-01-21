В Карабаше закончены сварочные работы на поврежденной теплотрассе

Началось заполнение систем горячей водой с перезапуском отопления

В Карабаше ликвидируют последствия коммунальной аварии , которая оставила без тепла несколько тысяч человек в 32 домах. В городе продолжают работать три бригады подрядной организации, представители МЧС и предприятия «Карабашмедь» – всего 37 человек и пять единиц техники.

До окончания заполнения тепловых систем в домах для жителей продолжают работу пункты временного размещения в школах № 2 и 4 с обеспечением горячего питания.

В случае выявления локальных инцидентов жителей просят сообщать о них в единую диспетчерскую службу Карабаша по телефону 8 (35153) 2-45-38.

Министерство ЖКХ Челябинской области продолжает контролировать ситуацию.

Отметим, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на состоявшемся сегодня совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить надежную работу ЖКХ в период морозов, а также подчеркнул, что реагирование на аварийные ситуации должно быть максимально оперативным:

«Все аварии, особенно когда люди остаются в морозы без электричества, отопления, горячей воды, нужно устранять в кратчайшие сроки, конечно, по возможности не допускать их, мгновенно реагировать на сигналы от жителей. Это качество жизни людей, вопрос их здоровья, благополучия», — сказал он, в частности.