Реконструкция участка трассы между Миассом и Кыштымом обойдется в 400 млн рублей

Работы планируют завершить осенью следующего года

Начались работы по реконструкции и ремонту участка автомобильной дороги Кыштым — Карабаш — Миасс протяженностью 6,5 километра. Проект рассчитан почти на два года, его бюджет составляет более 400 млн рублей, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Карабашского городского округа.

В муниципалитете отметили, что это дорога местного значения, но она соединяет между собой Свердловскую область и Башкортостан, и по ней передвигается много автомобилей, в том числе большегрузов.

«Дорога давно требует реконструкции, у ГИБДД к ней было много замечаний. Там нет тротуаров, освещения. В некоторых местах пучины. В ходе реконструкции все эти недочеты будут исправлены. Кроме того, там появятся остановочные комплексы и будут уложены новые водопропускные трубы для отвода талой воды с гор. Кроме того, для удобства жителей дорога изменит конфигурацию там, где она проходит вблизи жилого сектора», — уточнили в мэрии Карабаша.

Работы будут проходить в три этапа. В рамках первых двух этапов в 2022 году будет реконструировано около 4,5 километра автодороги. В следующем году капитально отремонтируют оставшийся двухкилометровый участок.

Проект финансируется из бюджета Челябинской области.