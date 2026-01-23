В Карабаше восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии

Специалисты продолжают поэтапный прогрев стояков

В городе Карабаше полностью возобновлено теплоснабжение жилых домов, отключенных из‑за коммунального происшествия. Об этом проинформировала пресс‑служба регионального правительства.

Несмотря на подачу тепла во все ранее обесточенные дома, в некоторых квартирах отопление поступает не в полном объеме. Причина — промерзание стояков. Сотрудники управляющих организаций продолжают адресные работы по поэтапному восстановлению циркуляции и обеспечению полноценного отопления во всех квартирах. Работы ведутся по заявкам жителей и по результатам обходов.

«По состоянию на 19:00 подключены все ранее отключенные от отопления многоквартирные дома. Вместе с тем остается ряд вопросов по стоячному запуску тепла. Соответственно, управляющие компании свою работу продолжают. Продолжаются обходы волонтеров для уточнения температурного режима по каждой квартире. В случае необходимости каждый житель сможет оставить свою заявку, которая будет устранена силами управляющей компании»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.

Коммунальная авария случилась в ночь на 21 января в условиях экстремально низких температур — столбик термометра опускался до −30 °C. В результате происшествия без тепла остались более 30 многоквартирных домов, школа и детский сад.

Возбуждено уголовное дело — расследование ведет региональный Следственный комитет.

Над ликвидацией последствий работали около ста человек. Организованы пункты обогрева и временного размещения для жителей в школах № 2 и № 4, на площадке РМК «Поиск» и в ТРЦ «Медь». Они продолжат работу до полного устранения последствий аварии.

Власти региона держат ситуацию на контроле и прилагают все усилия для скорейшего восстановления нормального теплоснабжения во всех жилых и социальных объектах города.

